Зверев — журналисту: рад, что вы спрашиваете меня про размер сердца, а не кое-чего другого

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 вновь ответил на сравнения со львом.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

Журналист: сегодня вы играли больше трёх часов. Больше трёх часов бились как лев, продемонстрировали огромную выносливость. И мы знаем, что у львов большие сердца. Насколько большое у вас сердце? Насколько большим оно было в последний год?

Зверев: я просто рад, что вы спрашиваете про размер сердца, а не кое-чего другого (улыбается).

Журналист: насколько большое у вас сердце, чтобы так далеко пройти на «Ролан Гаррос»?

Зверев: размером с человека, наверное (смех). Нет, я уже говорил, что рад выйти в полуфинал. Мы в полуфинале – ни больше, ни меньше.