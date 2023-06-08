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«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июня
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Сегодня, 7 июня, прошёл второй день четвертьфинальных матчей «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. Завтра, 8 июня, начнутся игры за выход в финал.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 7 июня. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6) — 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Онс Жабер (Тунис, 7) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

"Ролан Гаррос" - 2023. Женщины. Турнирная сетка

22-летняя Свёнтек, являющаяся действующей победительницей турнира, в третий раз в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Для Хаддад-Майи, её соперницы по матчу 1/2 финала, это будет первый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Соболенко ранее доходила на «Ролан Гаррос» только до третьего круга, такое же лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции до турнира 2023 года было и у Муховой, с которой Арина встретится в полуфинале.

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