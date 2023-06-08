Онс Жабер: надеюсь взять титул на Уимблдоне
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Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о своих планах на травяной сезон.
«Хочу насладиться травяным сезоном, потому что мне очень нравится играть на траве. До этого ещё будет свадьба брата, так что немного оторвусь и буду готовиться. Надеюсь взять титул на Уимблдоне. Я об этом мечтаю. Всегда этого хотела. В прошлом году я была очень близка, но не повезло. Когда я на что-то настраиваюсь, я знаю, что могу это сделать», — сказала Жабер на пресс-конференции.
Жабер дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 14-й в рейтинге WTA, в трёх сетах: 6:3, 6:7 (5:7), 1:6.
Представительница Туниса никогда не выигрывала турниры «Большого шлема» за всю свою карьеру.
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