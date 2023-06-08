Виландер: Руне нужен беспредел, немного в стиле Кирьоса, а в матче с Руудом этого не было

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал поражение датчанина Хольгера Руне в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом.
«Да, давление на Руне в этом матче было колоссальным. Наверное, нельзя ожидать, что теннисист сможет быть эмоционально, профессионально и физически включён в игру с первых минут в каждом матче. Не думаю, что это в характере Руне. Ему нужен некоторый беспредел, немного в стиле Кирьоса, а этого не было. Думаю, этот матч станет хорошим уроком для Хольгера.
Я ожидал, что Руне включится во втором сете. Не могу поверить, что говорю это, но он мог накричать на команду, заигрывать с публикой, сделать хотя бы что-то. Хольгеру нужно что-то для подпитки. Это его сильная сторона, но иногда она становится слабостью», — приводит слова Виландера Eurosport.
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