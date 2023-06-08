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Рууд: матч со Зеревым будет увлекательным, для нас обоих это лучший результат в сезоне

Рууд: матч со Зеревым будет увлекательным, для нас обоих это лучший результат в сезоне
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Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от полуфинальной игры «Ролан Гаррос» — 2023, в которой он встретится с представителем Германии Александром Зверевым (27-й в рейтинге ATP).

«Надеюсь, это будет увлекательный матч. Здорово, что Саша вернулся. Для нас обоих это лучший результат сезона. Саша снова пробился в полуфинал. У меня начало года не сложилось, так что приятно добиться результата здесь. Думаю, мы оба постараемся насладиться моментом. Конечно, мы оба хотели бы выйти в финал, так что отдадимся на корте полностью и, надеюсь, сыграем хороший матч», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Полуфинальный матч между Руудом и Зверевым состоится завтра, 9 июня, и начнётся не ранее 15:50 мск.

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