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Алина Корнеева и Алиса Октябрёва сыграют друг с другом в полуфинале юниорского «РГ»

Алина Корнеева и Алиса Октябрёва сыграют друг с другом в полуфинале юниорского «РГ»
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Алиса Октябрёва вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», где сыграют друг против друга.

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя Алина Корнеева (3) в матче 1/4 финала одержала уверенную победу над представительницей Японии Маю Кроссли (8) со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Маю Кроссли
Япония
Маю Кроссли
М. Кроссли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

14-летняя Алиса Октябрёва одержала победу над второй сеяной турнира представительницей США Клерви Нгуну со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну

Матчи ещё двух российских теннисисток, дошедших до данной стадии соревнований, состоятся позже. Анастасия Гурьева в четвертьфинале сыграет с датчанкой Ребеккой Мунк-Мортенсен, а Алевтина Ибрагимова встретится с представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон (6).

«Ролан Гаррос» — 2023. Девушки. Турнирная сетка

Финальный матч «Ролан Гаррос» среди девушек будет сыгран 10 июня. В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.

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