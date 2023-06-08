Алина Корнеева и Алиса Октябрёва сыграют друг с другом в полуфинале юниорского «РГ»

Российские теннисистки Алина Корнеева и Алиса Октябрёва вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», где сыграют друг против друга.
Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя Алина Корнеева (3) в матче 1/4 финала одержала уверенную победу над представительницей Японии Маю Кроссли (8) со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
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14-летняя Алиса Октябрёва одержала победу над второй сеяной турнира представительницей США Клерви Нгуну со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
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Матчи ещё двух российских теннисисток, дошедших до данной стадии соревнований, состоятся позже. Анастасия Гурьева в четвертьфинале сыграет с датчанкой Ребеккой Мунк-Мортенсен, а Алевтина Ибрагимова встретится с представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон (6).
Финальный матч «Ролан Гаррос» среди девушек будет сыгран 10 июня. В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.
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