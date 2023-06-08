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Стало известно время начала матчей Джоковича и Зверева в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Стало известно, в какое время пройдут полуфинальные матчи мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. Встречи состоятся завтра, 9 июня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 9 июня. Примерное время начала:

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания) – 15:45 мск

Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия) – начало не ранее 18:30 мск

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова, Алькарас одержал победу над греком Стефаносом Циципасом, Зверев оказался сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, а Рууд обыграл датчанина Хольгера Руне.

Открытый чемпионат Франции — 2023 продлится до 11 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль, который пропускает нынешний розыгрыш турнира.