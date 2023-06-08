Мию Като и Тим Пюц — победители «Ролан Гаррос» в миксте

Японка Мию Като и представитель Германии Тим Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, обыграв в финальном матче соревнований в миксте дуэт Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 4:6, 6:4, 10:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время оба дуэта выполнили по три эйса и допустили по три двойных ошибки. На счету Като и Пюца два реализованных брейк-пойнта из семи. Андрееску и Винус реализовали два брейк-поцнта из 11 заработанных.

28-летняя Мию Като и 35-летний Тим Пюц впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема».

Ранее Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в соревнованиях женского парного разряда за удар японки по мячу, который попал в болгёрл.