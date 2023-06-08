Мию Като и Тим Пюц — победители «Ролан Гаррос» в миксте
Поделиться
Японка Мию Като и представитель Германии Тим Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, обыграв в финальном матче соревнований в миксте дуэт Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 4:6, 6:4, 10:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время оба дуэта выполнили по три эйса и допустили по три двойных ошибки. На счету Като и Пюца два реализованных брейк-пойнта из семи. Андрееску и Винус реализовали два брейк-поцнта из 11 заработанных.
28-летняя Мию Като и 35-летний Тим Пюц впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема».
Ранее Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в соревнованиях женского парного разряда за удар японки по мячу, который попал в болгёрл.
Ролан Гаррос — микст. Финал
08 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Мию Като
Тим Пюц
М. Като Т. Пюц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|4
|0 6
Бьянка Андрееску
Майкл Винус
Б. Андрееску М. Винус
Комментарии
- 8 июня 2023
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
13:56
-
12:57
-
12:48
-
12:22
-
11:54
-
11:17
-
10:44
-
10:37
-
10:18
-
10:03
-
09:54
-
09:24
-
08:00
-
07:51
-
07:21
-
04:45
-
01:00
-
00:40
-
00:25
-
00:16
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:01
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:44
-
21:34
Партнерский контент