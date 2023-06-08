Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

Три российские теннисистки продолжат борьбу в полуфиналах юниорского Открытого чемпионата Франции. За выход в финал третья сеяная Алина Корнеева и Алиса Октябрёва, начавшая соревнования с квалификации, сыграют друг с другом. Анастасия Гурьева встретится с шестой ракеткой соревнований, представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон.
Российский полуфинал означает, что за титул будет бороться как минимум одна представительница отечественного тенниса.
Напомним, российские теннисистки девять раз играли в финалах юниорского «Ролан Гаррос», при этом они ни разу не встречались там с соотечественницами. Победительницами турнира становились Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014), финалистками были Светлана Кузнецова (2001), Вера Душевина (2003), Анастасия Павлюченкова (2006), Дарья Гаврилова (2009), Анна Калинская (2015), Алина Чараева (2020) и Эрика Андреева (2021).
- 8 июня 2023
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