Каролина Мухова повторила уникальное достижение Остапенко и Свёнтек на «Ролан Гаррос»

43-я ракетка мира, чешка Каролина Мухова стала лишь третьей в истории теннисисткой не из топ-40 рейтинга WTA, которой удалось пробиться в финал «Ролан Гаррос».

В упорном полуфинальном поединке «Ролан Гаррос» — 2023 Каролина одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Ранее подобного результата добивались только представительница Латвии Елена Остапенко в 2017 году и полька Ига Свёнтек в 2020-м. Интересно, что и Остапенко, и Свёнтек в итоге удалось завоевать титул.

За дебютный титул на турнире «Большого шлема» Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14).