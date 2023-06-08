Арина Соболенко: я еду на Уимблдон, у меня появилась виза, юху! Можно отпраздновать

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как у неё обстоят дела с готовностью британской визы к Уимблдону-2023.
«О да, теперь у меня есть виза, юху! Можно это отпраздновать (смеётся). Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера. Мне очень не хватало Уимблдона в прошлом году. Не терпится вернуться и показать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, в 2022 году Уимблдон отстранил россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине, в связи с чем был лишён рейтинговых очков. В этом году бан был снят. Перед стартом «Ролан Гаррос» Соболенко говорила, что ещё не получила британскую визу.
- 8 июня 2023
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