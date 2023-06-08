Мухова: не знала, что никогда не проигрывала сопернице из топ-3. Это придаёт уверенности

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о том, как на её уверенность влияет тот факт, что она ещё ни разу не проигрывала сопернице из топ-3 рейтинга WTA.

Ранее, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

«Даже не знала, что никогда не проигрывала сопернице из топ-3. Наверное, дело в моей игре и бойцовском духе. Сегодня был чертовски крутой матч, я полностью выложилась. Это сработало.

Если буду играть с Игой (Свёнтек, первая ракетка мира. – Прим. «Чемпионата»), не думаю, что буду фавориткой. Эта статистика просто показывает, что я могу играть против них и биться, а матчи получаются очень равные. Даже сегодня после [отыгранного] матчбола я не знала, выиграю или проиграю. Но приятно знать, что у тебя есть шанс на победу, что я побеждаю топ-игроков. Это придаёт уверенности в себе.

Чтобы стать следующей чешкой с титулом «Ролан Гаррос», мне надо будет биться, показать свою лучшую игру. Чтобы выиграть «Большой шлем», нужно показать свой максимум, сыграть идеальный матч», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.