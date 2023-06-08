Мухова: не знала, что никогда не проигрывала сопернице из топ-3. Это придаёт уверенности

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о том, как на её уверенность влияет тот факт, что она ещё ни разу не проигрывала сопернице из топ-3 рейтинга WTA.
Ранее, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
«Даже не знала, что никогда не проигрывала сопернице из топ-3. Наверное, дело в моей игре и бойцовском духе. Сегодня был чертовски крутой матч, я полностью выложилась. Это сработало.
Если буду играть с Игой (Свёнтек, первая ракетка мира. – Прим. «Чемпионата»), не думаю, что буду фавориткой. Эта статистика просто показывает, что я могу играть против них и биться, а матчи получаются очень равные. Даже сегодня после [отыгранного] матчбола я не знала, выиграю или проиграю. Но приятно знать, что у тебя есть шанс на победу, что я побеждаю топ-игроков. Это придаёт уверенности в себе.
Чтобы стать следующей чешкой с титулом «Ролан Гаррос», мне надо будет биться, показать свою лучшую игру. Чтобы выиграть «Большой шлем», нужно показать свой максимум, сыграть идеальный матч», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.
- 9 июня 2023
-
00:10
-
00:01
- 8 июня 2023
-
23:48
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
21:48
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
19:53
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:55
-
18:19
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:41
-
17:30
-
17:18
-
15:35