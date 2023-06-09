Шарапова заявила, что сейчас не видит теннисистку, которая может достичь её уровня

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что на данный момент не видит теннисистку, которая могла бы достичь её уровня.

«На данный момент я не вижу своей наследницы на горизонте. Есть отличные женщины-игроки с разными стилями. Формулу успеха найти нелегко, необходим идеальный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем», — приводит слова Шараповой Punto de Break со ссылкой на Gazetta dello Sport.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.