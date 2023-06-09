Каким будет финал «Ролан Гаррос» у мужчин?
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Сегодня, 9 июня, пройдут полуфинальные матчи мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023.
В первом матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3-й номер рейтинга ATP). Встреча начнётся чуть позже 15:45 мск. Во втором полуфинальном матче четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым (27-й в рейтинге). Начало игры — не раньше 18:30 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал «Ролан Гаррос» у мужчин?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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