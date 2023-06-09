Тони Надаль: Карлос Алькарас напоминает мне Роджера Федерера образца 2004 года

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, сравнил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с бывшим швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
«Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года, его превосходство. Непобедимость Федерера была настолько сокрушительной и непоколебимой, что нам пришлось ждать следующего поколения теннисистов, которые смогли создать проблемы Роджеру. Чувствую, что с Карлосом будет то же самое», — приводит слова Надаля El Pais.
Сегодня, 9 июня, Алькарас проведёт матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Встреча состоится на корте Филиппа Шатрье в Париже. Начало матча — чуть позже 15:45 мск.
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