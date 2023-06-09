Тренер Музетти: с такими игроками, как Алькарас, вы мало что можете сделать

Тренер итальянского теннисиста Лоренцо Музетти, 18-й ракетки мира, Симоне Тартарини прокомментировал поражение своего подопечного в матче с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом на «Ролан Гаррос», а также рассказал об ожиданиях от сезона на траве.

«В Париже случилось так, что Лоренцо столкнулся с №1 в мире, который продемонстрировал игру большой интенсивности и высокого уровня, в то время как Музетти был обескуражен и не боролся так, как должен был и мог. Накануне я думал, что у него будут хорошие шансы, но не с тем духом, который я увидел на поле против Карлоса.

Поражение зависело немного от того, как играл соперник, и я также верю в то, что Лоренцо не полностью осознаёт себя. Когда это происходит, он имеет тенденцию отступать и подстраиваться под своего противника, а с такими игроками, как Алькарас, вы мало что можете сделать. Проигрыш служит эволюции. Лоренцо 21 год. Я прекрасно знаю, что видеть, как Алькарас делает определённые вещи в ещё более раннем возрасте, почти обесценивает то, что сделал Музетти, но нужно терпение, и на самом деле он находится в завидном положении в рейтинге, если говорить о его опыте и о его возрасте. Он должен прийти к осознанности, и для этого ему нужно сыграть много матчей такого рода, чтобы понять, как справиться с определёнными трудностями.

Программа на сезон на траве очень проста: мы поедем в Штутгарт на следующей неделе, затем на Queen's в Лондон и будем готовиться к Уимблдону. Сезон на траве не очень длинный, на мой взгляд, Лоренцо может хорошо играть, но и здесь положение на поле является дискриминационным фактором. Если он начнёт играть издалека, победить станет невозможно. Впрочем, я всегда говорил: он должен работать, чтобы консолидироваться, результаты являются следствием», — приводит слова Тартарини итальянское издание OA sport.