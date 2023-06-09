Дебютный финал «РГ» для Зверева или новый для Рууда? Немца и норвежца ждёт огненная битва!

На «Ролан Гаррос» наступило время решающих стадий турнира. Под палящим парижским солнцем в пятницу, 9 июня, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Вторыми на корт имени Филиппа Шатрье выйдут олимпийский чемпион Токио немецкий теннисист Александр Зверев, ныне занимающий лишь 27-е место в рейтинге ATP, и четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Прошлогодний парижский мэйджор запомнился обоим теннисистам. Каспер впервые добрался до финала ТБШ, где в трёх сетах проиграл Рафаэлю Надалю, а Александр стадией ранее был вынужден сняться в матче с Королём грунта из-за тяжёлой травмы ноги. Затем знаменитый немец перенёс операцию и в 2022 году на корт в официальных поединках уже не вернулся. Неудивительно, что именно из-за этого 26-летний уроженец Гамбурга потерял так много позиций в мужской мировой табели о рангах.

В этом сезоне и Рууд, и Зверев не могли похвастать какими-то большими победами, прежде чем достигли своего пика в столице Франции. Лучшим результатом норвежца является титул на турнире ATP-250 в Эшториле, при этом в преддверии «Ролан Гаррос» он добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Зверев подошёл к грунтовому «Шлему» со следующим балансом побед и поражений в сезоне: 16-14. Немец с русскими корнями доходил в этом году до полуфиналов лишь на двух соревнованиях: в Дубае и Женеве.

Путь Каспера к полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2023 нельзя назвать простым. Ему удалось одержать уверенную победу и по игре, и по счёту лишь в одном из пяти противостояний. Таким был матч первого круга со шведом Элиасом Имером, где норвежец закрыл своего соперника в трёх партиях. Джулио Цеппьери и Чжану Чжичжэню двукратный финалист ТБШ отдал по одному сету, а с Николасом Харри затянул трёхсетовый поединок в почти 3,5-часовую борьбу. Даже четвертьфинальная скандинавская битва с Руне продолжалась меньше (2 часа 44 минуты).

Путь Каспера Рууда к полуфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Рууд (3) – Э.Имер (155) – 6:4, 6:3, 6:2.

Второй круг. Рууд – Цеппьери (129) – 6:3, 6:2, 4:6 7:5.

Третий круг. Рууд – Чжичжэнь (71) – 4:6, 6:4, 6:1 6:4.

Четвёртый круг. Рууд – Харри (35) – 7:6, 7:5, 7:5.

Четвертьфинал. Рууд – Руне (6) – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

Александр, в свою очередь, на пути к четвертьфиналу также позволял своим соперникам забирать у него сет. Если в первых двух кругах Зверев закрывал Ллойда Харриса и Алекса Молчана со счётом 3-0, то вот в поединке с грозным американцем Тиафо всё получилось не так гладко – победа немца в четырёх партиях. В четвёртом раунде уроженец Гамбурга не позволил Григору Димитрову взять хотя бы один сет, а вот в четвертьфинале с Томасом Мартином Этчеверри Александр отдал вторую партию, но всё же оставил игру за собой.

Путь Александра Зверева к полуфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Зверев (27-й в рейтинге /22-й посев) – Харрис (294) – 7:6, 7:6, 6:1.

Второй круг. Зверев – Молчан (86) – 6:4, 6:2, 6:1.

Третий круг. Зверев – Тиафо (12/12) – 3:6, 7:6, 6:1, 7:6.

Четвёртый круг. Зверев – Димитров (29/28) – 6:1, 6:4, 6:3.

Четвертьфинал. Зверев – Этчеверри (49) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

В преддверии важного очного противостояния представитель Норвегии сказал следующее: «Приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос». Помню, как был в раздевалке и смотрел их матч с Надалем в прошлом году. Подумал, что если встреча займёт пять сетов, то мы будем сидеть тут до двух ночи. Но в итоге этот матч закончил сезон для Александра. Это было крайне неудачно. Мы выложимся на все 100%», — приводит слова 24-летнего уроженца Осло The Tennis Letter в своих социальных сетях.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

На пресс-конференции после победы над Томасом Мартином Этчеверри Александр ответил на вопрос, влияют ли на его самоощущение на «Ролан Гаррос» — 2023 воспоминания о страшной травме, которую он получил на турнире в прошлом году. «Я выхожу на корт, чтобы выигрывать матчи, и не думаю о том, что случилось в прошлом году. Мне часто приходится об этом говорить, но это нормально, у всех своя работа. Но я здесь — ради побед в матчах, ради того, чтобы зайти далеко на турнире «Большого шлема». Теннис состоит из «Шлемов». Ради этого ты играешь. «Шлемы» и Олимпиады — две самые важные вещи в теннисе. Полуфиналы и финалы на них совершенно не сравнятся с другими турнирами», — сказал Александр на пресс-конференции.

Александр Зверев Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

При этом спортсмен также ответил на один из самых волнующих в последнее время журналистов вопрос: разрешают ли теперь ему вводить инсулин? Дело в том, что в прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа. Во время матчей нынешнего Открытого чемпионата Франции организаторы турнира запрещали делать жизненно важную процедуру игроку, при этом засчитывая каждый выход 26-летнего теннисиста с корта за туалетный перерыв.

«Теперь я могу делать, что хочу. Разрешили на эту неделю, а потом снова будут решать на Уимблдоне», — поспешил успокоить всех финалист US Open – 2020.

В пятницу Каспер и Александр проведут четвёртую личную встречу. Стоит отметить, что теннисисты ранее пересекались исключительно на стадии четвертьфиналов «Мастерсов» на хардовом покрытии. В Цинциннати и в Берси в 2021 году победы праздновал Зверев. Однако в последнем на сегодняшний день поединке в 2022 году в Майами сильнее был уже норвежец, который одолел своего соперника в трёх сетах.

История личных встреч. Рууд – Зверев – 1:2

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Цинциннати Хард Четвертьфинал Зверев 6:1, 6:3 2 2021 Париж Хард Четвертьфинал Зверев 7:5, 6:4 3 2022 Майами Хард Четвертьфинал Рууд 6:3, 1:6, 6:3

Новое сражение Александра и Каспера обещает быть по-настоящему жарким. Ведь многое стоит на кону: прошлогоднему финалисту парижского «Шлема» предстоит защищать очки за классный прорыв в минувшем сезоне, а немец может впервые в карьере забраться так далеко на Открытом чемпионате Франции. Зверев ещё ни разу не играл на решающей стадии грунтового мэйджора, хотя исторически выступал на нём успешно (например, за последние четыре сезона Александр трижды добирался до полуфинала). По мнению теннисной общественности, именно выход олимпийского чемпиона Токио в финал «Ролан Гаррос» – 2023 будет более красивой историей, учитывая всё то, что произошло на корте имени Филиппа Шатрье с ним год назад. Но очередной полуфинал Открытого чемпионата Франции однозначно будет для Александра совсем новой главой. Его фанаты верят, что на этот раз она будет более счастливой, чем предыдущая.