Ольховский: Корнеева готова играть по взрослым

Российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о 15-летней теннисистке из России Алине Корнеевой, победительнице юниорского Australian Open в 2023 году.

«Я считаю, что она готова играть по взрослым. Мне кажется, Алина показывает очень хорошую, зрелую игру, у неё есть всё, чтобы играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрим, как она доиграет юниорский Открытый чемпионат Франции, на мой взгляд, она фаворит турнира», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Алина Корнеева прямо сейчас играет в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» с другой россиянкой, 14-летней Алисой Октябрёвой, квалифаером турнира. Корнеева ведёт в счёте после первого сета.