Хаддад-Майя: Свёнтек — прекрасный посол женского тенниса на корте и за его пределами
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14-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя рассказала о своём отношении к первой ракетке мира польке Иге Свёнтек.
«Я её уважаю, Ига очень хороший человек. Она является прекрасным послом женского тенниса на корте и за его пределами. Она приятный человек. Матч — это матч, я уважаю Игу. Приятно делить с ней корт», — сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.
Напомним, Хаддад-Майя проиграла Свёнтек в матче 1/2 финала женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу польской теннисистки. В финале Открытого чемпионата Франции — 2023 Свёнтек сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Польская теннисистка является действующей победительницей «Ролан Гаррос».
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