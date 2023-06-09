Контавейт прокомментировала резкий спад в своей спортивной форме в 2023 году

Бывшая вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала, с чем связан резкий спад её спортивной формы в текущем сезоне. Сейчас спортсменка занимает 78-е место в рейтинге WTA, а на «Ролан Гаррос» она проиграла в матче первого круга.

«Первый сет на «Ролан Гаррос» был тяжёлым, а во втором я чувствовала себя ещё хуже. Мне было трудно соревноваться на корте. Моя травма связана с дегенеративными изменениями в позвоночнике и проблемами с левым бедром, я лечу это с помощью специальных упражнений и физиотерапии.

Думаю, мне нужно привыкнуть к этим проблемам. Вряд ли они внезапно исчезнут, поэтому остаётся только как следует к этому приспособиться. Я не могу играть так здорово, как раньше, когда я чувствовала себя хорошо, я была здорова. Многие теннисисты получали травмы. Я должна смириться с этим и сделать на корте столько, сколько смогу», — приводит слова Контавейт польское издание Sport.pl.

Анетт Контавейт стала второй ракеткой мира 6 июня 2022 года, тогда же она разорвала контракт с российским тренером Дмитрием Турсуновым. В 2023 году теннисистка не проходила на турнирах дальше второго круга.