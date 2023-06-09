Россиянка Корнеева сыграет с перуанкой Перес-Аларкон в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Корнеева, 331-я ракетка мира и третья сеяная юниорского «Ролан Гаррос», сыграет в финале турнира с представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон, шестой сеяной соревнований.

15-летняя Алина Корнеева в матче полуфинала уверенно обыграла соотечественницу, 14-летнюю Алису Октябрёву, квалифаера турнира, отдав сопернице только два гейма: 6:1, 6:1. А 18-летняя Луксьяна Перес-Аларкон в напряжённом матче смогла одолеть ровесницу, россиянку Анастасию Гурьеву: 7:6 (7:2), 7:5.

Алина Корнеева вышла во второй финал юниорских турниров «Большого шлема» в сезоне: она является чемпионкой Australian Open, где в финале соревнований спортсменка обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.