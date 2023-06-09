Стало известно расписание финалов юниорского «Ролан Гаррос» с участием Алины Корнеевой

Стало известно расписание финальных матчей юниорского Открытого чемпионата Франции с участием российских теннисистов.

Оба финала, в которых сыграет чемпионка юниорского Australian Open – 2023 российская теннисистка Алина Корнеева, пройдут на корте Симоны Матьё. Решающий матч в одиночном разряде, в котором третья сеяная Корнеева сыграет с шестой ракеткой соревнований представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон, пройдёт первым запуском и начнётся в 12:00 по московскому времени.

Затем там же пройдёт финальный поединок юношей, после которого Корнеева вновь выйдет на корт. Теперь в паре с японкой Сарой Саито. В финале парного разряда первым сеяным Корнеевой и Саито предстоит сыграть против шестой пары соревнований – представительниц США Тайры Катерины Грант и Клерви Нгуну. Этот поединок начнётся не ранее 15:00 мск.

Финал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде среди юношей пройдёт первым запуском на корте номер 6. Первые сеяные российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Пачеко Мендес встретятся с итальянской парой Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитта. Матч начнётся в 12:00 мск.