Джокович в четырёх сетах обыграл Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (3) вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в полуфинальном матче первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (1).
Игра завершилась победой сербского теннисиста со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Общая продолжительность матча составила 3 часа 15 минут. Джокович восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Алькараса три эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
Напомним, в начале третьего сета при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Он взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден отдать гейм. После этого на протяжении всего матча в движениях испанца присутствовала заметная скованность.
В финале соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.
- 9 июня 2023
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