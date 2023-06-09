«Каждый теннисист проходит через эти ощущения». Кирьос — о судорогах Алькараса

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на медицинский тайм-аут первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в третьем сете полуфинального матча «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.

В начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего у него начались судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.

«Сочувствую Алькарасу. Это большой опыт, почти каждый теннисист проходит через эти ощущения. Спазмы из-за нервозности и волнения перед матчем такого масштаба. В будущем он точно научится с этим справляться. Тогда нам нужно будет бояться», — написал Кирьос в соцсетях.

В итоге Джокович легко завершил матч в свою пользу — 6:3 5:7, 6:1, 6:1.