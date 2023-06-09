Джокович: сочувствую Алькарасу. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче Джокович нанёс поражение первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Отметим, что в начале третьей партии матча при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего у него начались судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм.

«Карлосу не повезло. Меньше всего хочется на такой стадии «Ролан Гаррос» испытывать судороги и физические проблемы. Я ему сочувствую. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться и вернуться. У сетки я сказал ему, что он очень молод, у него впереди много времени и он ещё много раз выиграет этот турнир.

Это тяжело для него, ты не знаешь, сниматься или доигрывать матч, как он и поступил. Приветствую его бойцовский дух и то, что он держался до последнего очка. Огромный респект за это!

Мы оба были на пределе физических возможностей. К концу второго сета я совсем не чувствовал свежести. Мы шли нос к носу, был очень равный матч, а потом у него пошли судороги. С этого момента пошёл другой матч, я старался сохранять концентрацию. Видел, что он с трудом играет, но старался меньше об этом думать», — сказал Джокович на корте после выхода в финал.