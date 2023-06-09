Джокович рассказал о тактике, выбранной на полуфинал «Ролан Гаррос» с Алькарасом
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и выход в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
«Было очевидно, что мне надо было диктовать игру, быть агрессивным. Мы знаем, что если дать ему время, то он тебя уничтожит. Хотел забрать у него время и чрезвычайно хорошо подавал, великолепно играл полтора сета, а потом подсел физически.
Я стремился к такому уровню весь грунтовый сезон и не раз говорил, что хочу выйти на пик на «Ролан Гаррос», чтобы показать здесь свой лучший теннис. Всё складывается в нужное время. Но дело ещё не закончено, самый главный матч — в воскресенье. Надеюсь, смогу провести ещё один отличный матч», — сказал Джокович в эфире Eurosport.
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