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Видеообзор победы Джоковича над Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович (3) вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в полуфинальном матче первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (1) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.