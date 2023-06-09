«Жаль Алькараса!» Бурная реакция на драматичную развязку полуфинала испанца с Джоковичем

Второй год подряд на «Ролан Гаррос» в результат полуфинальных встреч вмешались травмы.

В пятницу, 9 июня, на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялся один из самых ожидаемых поединков в мужской сетке во всём сезоне-2023. В полуфинале мэйджора встретились представители двух абсолютно разных поколений – ещё совсем юный, 20-летний испанец Карлос Алькарас и 36-летний представитель Сербии Новак Джокович. Но битва получилась не совсем той, какой её ждали. Во всём оказалась виновата травма ноги, которая помешала испанцу доиграть матч на равных.

Что произошло?

По итогам первых двух партий счёт в противостоянии был равный — 1:1. Первый сет встречи остался за 22-кратным чемпионом ТБШ – 6:3. Вторую партию забрал Алькарас – 7:5. В начале третьего сета матча при счёте 1:1 на своей подаче победитель US Open – 2022 неудачно наступил на ногу, после чего его хватили судороги. Испанец взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден согласиться отдать гейм. 20-летний уроженец Эль-Пальмара в буквальном смысле страдал на корте.

«Везде болит. Если буду продолжать в том же духе, скорее, снимусь», — приводит слова Карлоса журналист Хосе Морон на своей официальной странице в «Твиттере».

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Но Алькарас не снялся, проявив настоящий спортивный дух и подарив парижским фанатам ещё щепотку теннисной радости. Правда, остальные геймы превратились в пустую формальность. За оставшийся промежуток времени Карлос взял лишь гейм, уступив со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.

Серб как истинный джентльмен отдал должное своему сопернику, который продолжил борьбу в матче, даже несмотря на ужасное состояние.

Карлос Алькарас и Новак Джокович Фото: Clive Mason/Getty Images

«Карлосу не повезло. Меньше всего хочется на такой стадии «Ролан Гаррос» испытывать судороги и физические проблемы. Я ему сочувствую. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться и вернуться. У сетки я сказал ему, что он очень молод, у него впереди много времени и он ещё много раз выиграет этот турнир.

Это тяжело для него, ты не знаешь, сниматься или доигрывать матч, как он и поступил. Приветствую его бойцовский дух и то, что он держался до последнего очка. Огромный респект за это!

Мы оба были на пределе физических возможностей. К концу второго сета я совсем не чувствовал свежести. Мы шли нос к носу, был очень равный матч, а потом у него пошли судороги. С этого момента пошёл другой матч, я старался сохранять концентрацию. Видел, что он с трудом играет, но старался меньше об этом думать», — сказал Джокович на корте после выхода в финал.

Реакция общественности

Теннисный мир, естественно, не остался в стороне от инцидента, который произошёл с испанцем. В соцсетях появились посты с поддержкой Карлосу.

«Сочувствую Алькарасу. Это большой опыт, почти каждый теннисист проходит через эти ощущения. Спазмы из-за нервозности и волнения перед матчем такого масштаба. В будущем он точно научится с этим справляться. Тогда нам нужно будет бояться», — написал финалист Уимблдона Ник Кирьос в соцсетях.

Ник Кирьос Фото: Kelly Defina/Getty Images

«Выздоравливай быстрее, Карлос», — опубликовал такой твит в микроблоге официальный аккаунт грунтового мэйджора, прикрепив грустный эмодзи и фото теннисистов.

Ещё во время самого поединка известный американский журналист Бен Ротенберг отмечал следующее.

Травма Алькараса Фото: Кадр из трансляции

«Тяжело видеть, как Алькарас выглядит таким неподвижным», — написал Ротенберг в своём аккаунте в «Твиттере».

«Я буду следить за этими ногами… он начинает забрасывать мяч. Карлос Алькарас пытается ещё больше сократить количество ударов в розыгрыше», — заметил бывшая первая ракетка мира Энди Роддик.

Кстати, именно этому знаменитому американцу принадлежит знаменитая фраза: «Сначала он забирает твои ноги, а потом – душу». Именно подобным образом чемпион US Open – 2003 высказывался в 2021 году о Новаке. Удивительное сочетание слов, но что-то в этом есть, учитывая весь постфактум.

Отечественные эксперты также высказались относительно травмы Карлоса Алькараса. Так, советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева отметила следующее: «Настоящая драма произошла на наших глазах! Очень жаль Алькараса. Первые два сета получились очень напряжёнными. Оба теннисиста великолепно играли. До травмы Карлос смотрелся просто шикарно», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Второй год подряд именно повреждения ломают эпичные полуфинальные противостояния на Открытом чемпионате Франции. В минувшем сезоне парижские болельщики и остальной теннисный мир лишились продолжения борьбы во втором сете встречи между Александром Зверевым и Рафаэлем Надалем из-за того, что немец подвернул ногу. Олимпийский чемпион Токио в мужском одиночном разряде покидал корт имени Филиппа Шатрье на костылях.

Неприятности, которые произошли с теннисистами за последние два года на грунтовом мэйджоре, в соцсетях уже успели окрестить «проклятием «Ролан Гаррос»». В любом случае игрокам определённо стоит быть осторожнее. Но, как известно, от неприятностей не застрахован никто.