Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рууд уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Джоковичем

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в полуфинальном матче соревнований представителя Германии Александра Зверева (22).

Игра завершилась победой норвежского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:0. Общая продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В решающем матче на турнире «Большого шлема» во Франции прошлогодний финалист соревнований Рууд (4) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.