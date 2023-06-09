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Джокович признал, что судороги Алькараса изменили ход полуфинала «Ролан Гаррос»

Джокович признал, что судороги Алькараса изменили ход полуфинала «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович признал, что судороги испанца Карлоса Алькараса кардинально изменили ход полуфинального матча на «Ролан Гаррос».

В начале третьего сета Алькарас вынужден был взять медицинский тайм-аут из-за судорог, но продолжил матч. Джокович легко довёл встречу до победы со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Первые два сета были чрезвычайно интенсивными, мы оба ощущали это в ногах. У обоих уровень энергии уже был не так высок. Начало третьего сета было ключевым, надо было продержаться, а потом случилось непредвиденное. Вряд ли кто-то ожидал, что у него пойдут судороги, и с этого момента начался совсем другой матч.

Я старался оставаться в моменте, заставлять его играть. Он уже не мог двигаться так же хорошо, как в первых двух сетах. Зрителям не очень приятно смотреть такой матч. Пошла совершенно другая игра, чем в первых двух сетах, но что есть, то есть.

Если честно, ничего такого не ожидал. Обычно смотришь за сетку, знаешь, что происходит. Я сам немного сдал в конце второго сета, плохо провёл гейм, когда счёт стал 5:6. У меня были шансы на брейк-пойнте. Он очень хорошо провёл гейм, забрал под ноль мою подачу, выиграл сет.

После этого я захотел переодеться, взять небольшой туалетный перерыв, а потом вернуться и начать заново. Так и получилось, но в первых двух геймах он вёл борьбу. Потом, в последних двух розыгрышах второго гейма я увидел, что у него ногу свело судорогой. До этого ничего не замечал, потому что он хорошо отбивал мячи, здорово двигался», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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