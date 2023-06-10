Зверев — о поражении от Рууда на «Ролан Гаррос»: сегодня мне надрали задницу

Теннисист из Германии Александр Зверев прокомментировал поражение от норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 4:6, 0:6.
«Ещё один полуфинал. Очень расстроен сегодняшним. Можно проиграть, но у меня сегодня совсем не было игры. В отличие от предыдущих матчей. Но что есть. Он играл хорошо, а я — сильно ниже среднего.
Не хочу умалять его заслуг, но да, у меня были некоторые трудности. Была одна проблема, а с таким соперником приходиться много бегать, бороться. Как и в предыдущем матче, они были очень похожи. А я не мог этого делать. И не мог отталкиваться от своей подачи. Всё сложилось в его пользу.
Что есть, то есть. Если бы я смог сделать брейк во втором сете, возможно, матч перевернулся бы. Но я не использовал эти шансы, а затем стало тяжело. Конечно, мне хотелось выйти в финал. Я смотрел на это как на большую возможность. Но он сегодня был гораздо лучше меня, и вот результат.
Последние две недели я играл ровно так, как год назад. До сегодняшнего дня. А сегодня опять было тяжело, но первые пять матчей были великолепными.
В прошлом году, да, думал, что готов выиграть. Или вы про этот год? Сейчас чувствую, что готов… Не Уимблдон, потому что на траве мне сложнее. Но если говорить в целом, то да, теперь у меня будет такой настрой.
Я очень мотивирован и настроен на то, чтобы выйти на новый уровень. После сегодняшнего тяжело о таком говорить, потому что сегодня мне надрали задницу. И я играл не так, как хотел.
Но вы знаете мою цель. Я рад, что так быстро вышел на такой уровень после травмы. Обычно это занимает больше времени. Я дошел до полуфинала «Большого шлема», это плюс. Я упустил свой шанс, но это жизнь. Едем дальше», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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