Беккер: Алькараса удивила интенсивность, с которой играл Джокович

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал поражение испанца Карлоса Алькараса в матче полуфинала «Ролан Гаррос» — 2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«У победы Новака множество причин, как и у поражения Алькараса. Нагрузки начинаются с головы. Думаю, что интенсивность, с которой играл Джокович, удивила Карлоса. Я не ожидал такого.

На мой взгляд, Алькарас слишком много бегал. Я редко видел игроков, способных дотянуться до такого количества мячей. Он должен был сказать себе: побереги энергию, отпусти этот мяч при счёте 40-0 или 40-15. Новак это видел», — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом.