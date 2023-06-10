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Россиянка Алина Корнеева выиграла первый сет финала на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023

Россиянка Алина Корнеева выиграла первый сет финала на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023
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Завершился первый сет женского финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, где чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева (3) борется за титул с 18-летней представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон (6). Со счётом 7:6 (7:4) сет выиграла Корнеева. Партия продлилась ровно 1 час.

В рамках стартового сета Корнеева ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Девушка реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева – Луссиана Перес-Аларкон в финале юниорского «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
10 июня 2023, суббота. 12:05 МСК
Луссиана Перес-Аларкон
Перу
Луссиана Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

В прошлом году победительницей юниорского «Ролан Гаррос» стала чешка Люси Гавличкова, обыгравшая аргентинку Солану Сьерру.

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