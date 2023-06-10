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Свёнтек, Мухова, Корнеева: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Корнеева бьётся за 2-й ТБШ подряд! Удастся ли 15-летней россиянке взять титул «РГ»? LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
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«Ролан Гаррос» вышел на финишную прямую. Суббота — пора финалов, и среди участниц — россиянка. Все подробности дня — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В субботу у мужчин выходной, а женщины сражаются за титул. Первая ракетка мира Ига Свёнтек померится силами с Каролиной Муховой из Чехии, которая никогда так далеко не забиралась по сетке ТБШ. А вот в активе польской теннисистки уже есть три «Шлема», в том числе два в Париже (2020 и 2021). В официальных матчах соперницы встречались лишь раз, в Праге-2019, и тогда успех сопутствовал Муховой. Кроме того, состоится юниорский финал у девушек, где за титул сражается россиянка Алина Корнеева. Ей будет противостоять представительница Перу Луссиана Перес-Аларкон. Следите за нашим лайвом!

«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос». Девушки. Сетка
Ролан Гаррос — девушки. Финал
10 июня 2023, суббота. 12:00 МСК
Луссиана Перес-Аларкон
Перу
Луссиана Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Ролан Гаррос (ж). Финал
10 июня 2023, суббота. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу состоится несколько финалов, в том числе у девушек-юниорок, в женском одиночном разряде и мужском парном. Вот как выглядит расписание.

Финалы. 10 июня, сб
Шатрье. 16:00. Свёнтек (Польша, 1) — Мухова (Чехия)
Далее. Додиг/Крайчек (Хорватия/США, 4) — Жилле/Флиген (Бельгия)
Матьё. 12:00. Перес-Алакрон (Перу, 6) — Корнеева (Россия, 3)
11:18 Даниил Сальников

Итоги пятницы подведены в нашем традиционном обзоре дня.

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11:16 Даниил Сальников

Все подробности прошлого игрового дня читайте в нашем вчерашнем лайве.

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