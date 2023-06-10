Корнеева бьётся за 2-й ТБШ подряд! Удастся ли 15-летней россиянке взять титул «РГ»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В субботу у мужчин выходной, а женщины сражаются за титул. Первая ракетка мира Ига Свёнтек померится силами с Каролиной Муховой из Чехии, которая никогда так далеко не забиралась по сетке ТБШ. А вот в активе польской теннисистки уже есть три «Шлема», в том числе два в Париже (2020 и 2021). В официальных матчах соперницы встречались лишь раз, в Праге-2019, и тогда успех сопутствовал Муховой. Кроме того, состоится юниорский финал у девушек, где за титул сражается россиянка Алина Корнеева. Ей будет противостоять представительница Перу Луссиана Перес-Аларкон. Следите за нашим лайвом!