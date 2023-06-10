Корнеева бьётся за 2-й ТБШ подряд! Удастся ли 15-летней россиянке взять титул «РГ»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В субботу у мужчин выходной, а женщины сражаются за титул. Первая ракетка мира Ига Свёнтек померится силами с Каролиной Муховой из Чехии, которая никогда так далеко не забиралась по сетке ТБШ. А вот в активе польской теннисистки уже есть три «Шлема», в том числе два в Париже (2020 и 2021). В официальных матчах соперницы встречались лишь раз, в Праге-2019, и тогда успех сопутствовал Муховой. Кроме того, состоится юниорский финал у девушек, где за титул сражается россиянка Алина Корнеева. Ей будет противостоять представительница Перу Луссиана Перес-Аларкон. Следите за нашим лайвом!
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание субботы
В субботу состоится несколько финалов, в том числе у девушек-юниорок, в женском одиночном разряде и мужском парном. Вот как выглядит расписание.
Шатрье. 16:00. Свёнтек (Польша, 1) — Мухова (Чехия)
Далее. Додиг/Крайчек (Хорватия/США, 4) — Жилле/Флиген (Бельгия)
Матьё. 12:00. Перес-Алакрон (Перу, 6) — Корнеева (Россия, 3)
Итоги пятницы подведены в нашем традиционном обзоре дня.
Все подробности прошлого игрового дня читайте в нашем вчерашнем лайве.
- 10 июня 2023
-
10:58
-
10:32
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:50
-
02:26
-
02:07
-
01:49
-
01:00
-
00:52
-
00:37
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:41
-
23:37
-
23:06
-
22:55
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:48
-
21:01
-
20:57
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
20:02
-
19:44
-
19:43
-
19:32