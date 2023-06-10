15-летняя россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. Таким образом Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» подряд.

В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Корнеева ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Перес-Аларкон три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В прошлом году победительницей юниорского «Ролан Гаррос» стала чешка Люси Гавличкова, обыгравшая аргентинку Солану Сьерру.