Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15-летняя россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2023

15-летняя россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. Таким образом Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» подряд.

В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Корнеева ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Перес-Аларкон три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В прошлом году победительницей юниорского «Ролан Гаррос» стала чешка Люси Гавличкова, обыгравшая аргентинку Солану Сьерру.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
10 июня 2023, суббота. 12:05 МСК
Луссиана Перес-Аларкон
Перу
Луссиана Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023