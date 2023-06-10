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Россиянка Алина Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» подряд

Россиянка Алина Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» подряд
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15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде подряд.

Сегодня, 10 июня, Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6).

Ранее, на старте сезона, Корнеева выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии — 2023. В решающем матче Корнеева в тяжелейшем матче обыграла соотечественницу Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5 в пользу Корнеевой.

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