Фото: 15-летней россиянке Алине Корнеевой вручили трофей за победу на «Ролан Гаррос»

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. Таким образом, Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» подряд.
В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото Корнеевой с завоёванным трофеем.
Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»
Корнеева стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском «Ролан Гаррос». Она повторила достижение соотечественниц Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.
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