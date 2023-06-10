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Племянник Кафельникова выиграл в одиночном и парном разряде на турнире для детей до 14 лет

Племянник Кафельникова выиграл в одиночном и парном разряде на турнире для детей до 14 лет
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Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников поздравил племянника и тёзку Евгения с победой на теннисном турнире для детей до 14 лет.

Он выиграл турнир в Тбилиси (Грузия) и в одиночном разряде, и в парном вместе с Яковом Лившицем.

«Первый титул на турнирах Tennis Europe U14. Всё ближе к топ-100», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кафельников является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и чемпионом четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) Кафельников стал лучшим в одиночном разряде. В 2002 году Кафельников завоевал Кубка Дэвиса.

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