«Я уже раскусил, что такое «Шлем» и чувство трофея». Дёмин — о будущем в теннисе

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин, который сегодня стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, рассказал о планах на будущее и поделился мнением о взрослой профессиональной карьере.
«Я уже раскусил, что такое «Шлем» и чувство трофея. Сейчас будет подготовочный турнир к Уимблдону, потом он сам, а затем уже US Open. И, скорее всего, уже всё с юниорскими соревнованиями. Это уже последний год мой в юниорах, сейчас есть новая система: если ты в топ-10 по юниорам входишь, то тебе дают восемь уайлд-кард на челленджеры и две уайлд-кард на турниры ATP-250.
Я уже четыре таких турнира отыграл, потому что в прошлом году закончил тур восьмым, и это вообще невероятное чувство, когда ты выходишь уже играть против мужиков, которые стоят в топе-100 ATP. Это очень тяжело, и ты замечаешь, что они физически и ментально сильнее тебя пока что. Но против них можно играть», — приводит слова теннисиста Youtube-канал «Больше!»
- 10 июня 2023
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