«Свёнтек не делает простых ошибок». Мухова — о сопернице в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова (43), проигравшая первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек в финале «Ролан Гаррос», прокомментировала ход сегодняшнего матча.
«Когда вела в третьем сете с брейком, не думала о том, что надо удержать две своих подачи и я выиграю «Шлем». Хотела хорошо сыграть на подаче, особенно на первой, чтобы заработать быстрые очки. Но вышло не так, как я хотела. Можно сказать, что Ига включилась и провела невероятные геймы на приёме, не отдала мне лёгкие очки, ничего.
В матчах с Игой надо быть готовой. Мячи летят быстро, она не делает простых ошибок. И если у тебя появляется шанс, надо им пользоваться, а то, возможно, другого шанса не будет. Поэтому она первая ракетка мира. Чтобы обыграть её, ты должен показать свой лучший теннис», — сказала Мухова на пресс-конференции.
- 10 июня 2023
-
22:06
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:24
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:35
-
20:23
-
20:07
-
19:58
-
19:39
-
19:39
-
19:21
-
19:20
-
19:00
-
18:37
-
18:09
-
17:39
-
17:33
-
17:15
-
17:03
-
16:57
-
16:33
-
16:09
-
16:09
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:38
-
14:26
-
14:21