«Свёнтек не делает простых ошибок». Мухова — о сопернице в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова (43), проигравшая первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек в финале «Ролан Гаррос», прокомментировала ход сегодняшнего матча.

«Когда вела в третьем сете с брейком, не думала о том, что надо удержать две своих подачи и я выиграю «Шлем». Хотела хорошо сыграть на подаче, особенно на первой, чтобы заработать быстрые очки. Но вышло не так, как я хотела. Можно сказать, что Ига включилась и провела невероятные геймы на приёме, не отдала мне лёгкие очки, ничего.

В матчах с Игой надо быть готовой. Мячи летят быстро, она не делает простых ошибок. И если у тебя появляется шанс, надо им пользоваться, а то, возможно, другого шанса не будет. Поэтому она первая ракетка мира. Чтобы обыграть её, ты должен показать свой лучший теннис», — сказала Мухова на пресс-конференции.