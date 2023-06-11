Виландер: иногда Свёнтек слишком вовлечена эмоционально. Надеюсь, она сможет расслабиться

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о победе первой ракетки мира польки Иги Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

«Свёнтек очень эмоциональна. Она наверняка чувствует давление из-за того, что является первой ракеткой мира, и это хорошо. Она справляется с этим, но иногда слишком вовлечена эмоционально. Надеюсь, Ига сможет немного расслабиться и стать ещё лучше. Но она уже побеждает, будучи первым номером рейтинга, и это потрясающе. Её уверенность должна быть непоколебимой», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2023 Свёнтек обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.