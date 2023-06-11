Тренер Алькараса: у меня дома трое детей, а Карлос — мой четвёртый ребёнок
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о взаимоотношениях с подопечным, а также отметил амбиции игрока.
«Карлос как мой четвёртый ребёнок. У меня дома трое детей, а он — четвёртый. Мне нравится, как складываются наши отношения. Это нечто большее, чем тренер и игрок. Мы очень уважаем друг друга. Амбиции Карлоса велики. Выиграть 22 турнира «Большого шлема» сложно, но зная характер и стремления Карлоса, я думаю, что он сможет достичь многого», — приводит слова Ферреро Tennis Up To Date.
Ранее Алькарас проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023. В финале Открытого чемпионата Франции Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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