«Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги». Драма Алькараса на пороге финала

Первая ракетка мира не стал сниматься, несмотря на то что с трудом двигался, и концовка стала не игрой, а борьбой за выживание.

Полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем начинался как захватывающий триллер, а закончился невероятной драмой. В начале третьей партии при счёте 1-1 по сетам у первой ракетки мира начало сводить мышцы, и остаток матча он мужественно доиграл практически на одной ноге.

«Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги»

Карлос Алькарас сказал, что ему было бы очень обидно сниматься с полуфинала с Джоковичем, поэтому, несмотря ни на что, он решил доиграть матч. И даже надеялся на камбэк в четвёртом сете.

— Очень обидно, если честно. Я себя расстроил… В таком матче, я выходил на матч с хорошим ощущением, физически отлично себя чувствовал. А потом в конце второго – начале третьего сета начало сводить мышцы. Очень обидно. Но такое случается, и мне надо с этим разобраться.

— Что именно вы чувствовали? Насколько было больно?

— Первый и второй сет были очень напряжёнными, потом пошли судороги в руке. В начале третьего сета судороги пошли по всему телу, не только в ногах. И по рукам, и по всем ногам. Было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвёртом у меня, скажем, был небольшой шанс, но было очень тяжело. Всё тело начало сводить.

Карлос Алькарас Фото: Quality Sport Images/Getty Images

— Почему так произошло? Сказалось напряжение такого большого матча?

— Да, напряжение матча. Я очень нервничал в начале. Первые два сета были очень напряжёнными. Хорошие долгие розыгрыши, очень тяжёлые, укороченные, рывки, комбинация всего. Но самое главное, я был напряжён все первые две партии.

— Вам нужно вынести из этого урок? Это был самый напряжённый ваш матч?

— Надо учиться на таких матчах, на таком опыте. Я вынесу урок из этого матча и постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Надо вынести урок из этого опыта, надо с этим разобраться. В следующих матчах у меня будет больше опыта.

— У вас раньше бывали проблемы с судорогами?

— Да, бывали. Например, в матче с Циципасом на US Open — 2021 у меня сводило мышцы, но не так сильно. Я вынес урок из того матча и из этого тоже вынесу.

«Было бы обидно сниматься с такого матча. Думал, в четвёртом сете есть шанс на камбэк»

— Сегодняшние судороги связаны с тем, что против вас был Джокович?

— Возможно (улыбается). Против Новака непросто играть, это легенда нашего спорта. Кто скажет, что не нервничает, выходя против Новака, тот соврёт. Конечно, в полуфинале «Большого шлема» много нервов, а ещё больше от того, что против тебя Новак. Это правда. Надеюсь, в следующую нашу встречу я буду другим, но нервы всё равно будут присутствовать.

— Думали сняться? А когда решили продолжать, верили, что у вас ещё остаётся шанс? Почему вообще решили продолжить играть в таком состоянии?

— Я бы себя жалел, если бы снялся. Это полуфинал «Большого шлема». Было бы очень обидно сниматься с такого матча.

В третьем сете было тяжело, но я думал, что в четвёртом у меня остаётся 1% шанса на камбэк. Очень обидно, у меня ведь был брейк-пойнт в первом гейме четвёртого сета (улыбается). После этого продолжал играть, но не снялся.

— Вы когда-нибудь раньше испытывали такое напряжение на корте?

— Возможно (улыбается). Сегодня было очень тяжело, я такого напряжения никогда не испытывал.

— У Новака огромный опыт. Он ушёл с корта на 6-7 минут после второго сета, заставил вас ждать возобновления игры. Может, вам тоже стоило покинуть корт после такого эпичного сета?

— После второго? Даже не знаю. Он в таких ситуациях бывал не раз, намного больше меня. И справляется с такими ситуациями лучше меня. Я не скажу, что судороги пошли из-за ожидания после второго сета. То есть не знаю. Скажу, что он взял туалетный перерыв, у него были свои причины. Но больше ничего не скажу по этой ситуации.

«Было очевидно, что ему тяжело двигаться. Респект, что он держался до последнего»

Новак Джокович поделился, что сказал Алькарасу после матча, а также отметил, что соперник мог не выдержать напряжения большого матча в ранге фаворита, но это часть становления, и у испанца впереди яркое будущее.

— После матча сказал Карлосу, что у него много времени и в будущем он ещё не раз выиграет «Ролан Гаррос». Я в этом не сомневаюсь. Он потрясающий игрок, с большим арсеналом, очень динамичный, с сильным ударом, совершенный игрок. Он уже выигрывал «Большой шлем», он – самый молодой номер один в истории. У него впереди много всего.

Но, конечно, не лучшее окончание матча для него. Однако испытываю уважение к нему за то, что он держался до последнего очка. Было очевидно, что ему тяжело двигаться. К сожалению, для зрителей и для матча такого значения, для нас обоих, но это спорт. Так бывает, когда играешь на экстремально высоком уровне интенсивности, как играли мы с ним в первых двух сетах. Была очень равная игра.

Это требовало огромных физических затрат для нас обоих, и такие вещи, как судороги или что у него было, случаются. Вот и всё. Желаю ему быстрого восстановления, уверен, он вернётся сильным.

Карлос Алькарас и Новак Джокович Фото: Quality Sport Images/Getty Images

— Карлос сказал, что его захлестнули стресс и напряжение момента от встречи с вами на таком уровне. Вы сами что-то подобное когда-нибудь испытывали?

— Да, несколько раз. В начале карьеры я часто сталкивался с таким физически. Я понимаю, что эмоции и обстоятельства могут повлиять на тебя психологически. Он на одном из величайших турниров в мире, и, наверное, впервые в карьере от него ждут только победы. Он был не тёмной лошадкой, которая гонится за титулом и пытается обыграть фаворита, а наоборот. Возможно, это на него повлияло.

Но это часть становления, часть опыта. Ему же только 20 лет, у него впереди много времени. Последние пару лет он показал невероятную зрелость. Он появился всего пару лет назад, выиграл первый титул, а год спустя выиграл свой первый «Большой шлем» и стал первой ракеткой.

Я испытываю огромное уважение к этому. У него великолепный тренер и команда. У него будет очень успешная карьера, если он сможет избегать травм, потому что игра у него есть.

— Вас не раз освистывала публика, в том числе после того, как вы выиграли второй гейм на подаче Карлоса в третьем сете. Как вы на это реагировали?

— Я не против этого (улыбается). Это не впервые уже и не в последний раз. Я просто буду продолжать побеждать.

— У вас, кажется, тоже было что-то не так во время матча. Уверены, что будете в стопроцентной форме в финале?

— Первые два сета были чрезвычайно интенсивными, мы оба ощущали это в ногах. У обоих уровень энергии уже был не так высок. Начало третьего сета было ключевым, надо было продержаться, а потом случилось непредвиденное. Вряд ли кто-то ожидал, что у него пойдут судороги, и с этого момента начался совсем другой матч.

Я старался оставаться в моменте, заставлять его играть. Он уже не мог двигаться так же хорошо, как в первых двух сетах. Зрителям не очень приятно смотреть такой матч. Пошла совершенно другая игра, чем в первых двух сетах, но что есть, то есть.

— У вас огромный опыт на этом уровне, вы чувствуете борьбу, чувствуете, как будет играть соперник. Поняли, что с Карлосом что-то не то, в конце второго сета?

— Если честно, ничего такого не ожидал. Обычно смотришь за сетку, знаешь, что происходит. Я сам немного сдал в конце второго сета, плохо провёл гейм, когда счёт стал 5:6. У меня были шансы на брейк-пойнте. Он очень хорошо провёл гейм, забрал под ноль мою подачу, выиграл сет.

После этого я захотел переодеться, взять небольшой туалетный перерыв, а потом вернуться и начать заново. Так и получилось, но в первых двух геймах он вёл борьбу. Потом, в последних двух розыгрышах второго гейма я увидел, что у него ногу свело судорогой. До этого ничего не замечал, потому что он хорошо отбивал мячи, здорово двигался.