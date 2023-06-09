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Что сказали Алькарас и Джокович после полуфинала «Ролан Гаррос», испанец доигрывал матч с судорогами

«Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги». Драма Алькараса на пороге финала
Елена Кузнецова
Что сказали Алькарас и Джокович о матче на «РГ»
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Первая ракетка мира не стал сниматься, несмотря на то что с трудом двигался, и концовка стала не игрой, а борьбой за выживание.

Полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем начинался как захватывающий триллер, а закончился невероятной драмой. В начале третьей партии при счёте 1-1 по сетам у первой ракетки мира начало сводить мышцы, и остаток матча он мужественно доиграл практически на одной ноге.

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«Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги»

Карлос Алькарас сказал, что ему было бы очень обидно сниматься с полуфинала с Джоковичем, поэтому, несмотря ни на что, он решил доиграть матч. И даже надеялся на камбэк в четвёртом сете.

— Очень обидно, если честно. Я себя расстроил… В таком матче, я выходил на матч с хорошим ощущением, физически отлично себя чувствовал. А потом в конце второго – начале третьего сета начало сводить мышцы. Очень обидно. Но такое случается, и мне надо с этим разобраться.

— Что именно вы чувствовали? Насколько было больно?
— Первый и второй сет были очень напряжёнными, потом пошли судороги в руке. В начале третьего сета судороги пошли по всему телу, не только в ногах. И по рукам, и по всем ногам. Было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвёртом у меня, скажем, был небольшой шанс, но было очень тяжело. Всё тело начало сводить.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

— Почему так произошло? Сказалось напряжение такого большого матча?
— Да, напряжение матча. Я очень нервничал в начале. Первые два сета были очень напряжёнными. Хорошие долгие розыгрыши, очень тяжёлые, укороченные, рывки, комбинация всего. Но самое главное, я был напряжён все первые две партии.

— Вам нужно вынести из этого урок? Это был самый напряжённый ваш матч?
— Надо учиться на таких матчах, на таком опыте. Я вынесу урок из этого матча и постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Надо вынести урок из этого опыта, надо с этим разобраться. В следующих матчах у меня будет больше опыта.

— У вас раньше бывали проблемы с судорогами?
— Да, бывали. Например, в матче с Циципасом на US Open — 2021 у меня сводило мышцы, но не так сильно. Я вынес урок из того матча и из этого тоже вынесу.

«Было бы обидно сниматься с такого матча. Думал, в четвёртом сете есть шанс на камбэк»

— Сегодняшние судороги связаны с тем, что против вас был Джокович?
— Возможно (улыбается). Против Новака непросто играть, это легенда нашего спорта. Кто скажет, что не нервничает, выходя против Новака, тот соврёт. Конечно, в полуфинале «Большого шлема» много нервов, а ещё больше от того, что против тебя Новак. Это правда. Надеюсь, в следующую нашу встречу я буду другим, но нервы всё равно будут присутствовать.

— Думали сняться? А когда решили продолжать, верили, что у вас ещё остаётся шанс? Почему вообще решили продолжить играть в таком состоянии?
— Я бы себя жалел, если бы снялся. Это полуфинал «Большого шлема». Было бы очень обидно сниматься с такого матча.

В третьем сете было тяжело, но я думал, что в четвёртом у меня остаётся 1% шанса на камбэк. Очень обидно, у меня ведь был брейк-пойнт в первом гейме четвёртого сета (улыбается). После этого продолжал играть, но не снялся.

— Вы когда-нибудь раньше испытывали такое напряжение на корте?
— Возможно (улыбается). Сегодня было очень тяжело, я такого напряжения никогда не испытывал.

— У Новака огромный опыт. Он ушёл с корта на 6-7 минут после второго сета, заставил вас ждать возобновления игры. Может, вам тоже стоило покинуть корт после такого эпичного сета?
— После второго? Даже не знаю. Он в таких ситуациях бывал не раз, намного больше меня. И справляется с такими ситуациями лучше меня. Я не скажу, что судороги пошли из-за ожидания после второго сета. То есть не знаю. Скажу, что он взял туалетный перерыв, у него были свои причины. Но больше ничего не скажу по этой ситуации.

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«Было очевидно, что ему тяжело двигаться. Респект, что он держался до последнего»

Новак Джокович поделился, что сказал Алькарасу после матча, а также отметил, что соперник мог не выдержать напряжения большого матча в ранге фаворита, но это часть становления, и у испанца впереди яркое будущее.

— После матча сказал Карлосу, что у него много времени и в будущем он ещё не раз выиграет «Ролан Гаррос». Я в этом не сомневаюсь. Он потрясающий игрок, с большим арсеналом, очень динамичный, с сильным ударом, совершенный игрок. Он уже выигрывал «Большой шлем», он – самый молодой номер один в истории. У него впереди много всего.

Но, конечно, не лучшее окончание матча для него. Однако испытываю уважение к нему за то, что он держался до последнего очка. Было очевидно, что ему тяжело двигаться. К сожалению, для зрителей и для матча такого значения, для нас обоих, но это спорт. Так бывает, когда играешь на экстремально высоком уровне интенсивности, как играли мы с ним в первых двух сетах. Была очень равная игра.

Это требовало огромных физических затрат для нас обоих, и такие вещи, как судороги или что у него было, случаются. Вот и всё. Желаю ему быстрого восстановления, уверен, он вернётся сильным.

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

— Карлос сказал, что его захлестнули стресс и напряжение момента от встречи с вами на таком уровне. Вы сами что-то подобное когда-нибудь испытывали?
— Да, несколько раз. В начале карьеры я часто сталкивался с таким физически. Я понимаю, что эмоции и обстоятельства могут повлиять на тебя психологически. Он на одном из величайших турниров в мире, и, наверное, впервые в карьере от него ждут только победы. Он был не тёмной лошадкой, которая гонится за титулом и пытается обыграть фаворита, а наоборот. Возможно, это на него повлияло.

Но это часть становления, часть опыта. Ему же только 20 лет, у него впереди много времени. Последние пару лет он показал невероятную зрелость. Он появился всего пару лет назад, выиграл первый титул, а год спустя выиграл свой первый «Большой шлем» и стал первой ракеткой.

Я испытываю огромное уважение к этому. У него великолепный тренер и команда. У него будет очень успешная карьера, если он сможет избегать травм, потому что игра у него есть.

— Вас не раз освистывала публика, в том числе после того, как вы выиграли второй гейм на подаче Карлоса в третьем сете. Как вы на это реагировали?
— Я не против этого (улыбается). Это не впервые уже и не в последний раз. Я просто буду продолжать побеждать.

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— У вас, кажется, тоже было что-то не так во время матча. Уверены, что будете в стопроцентной форме в финале?
— Первые два сета были чрезвычайно интенсивными, мы оба ощущали это в ногах. У обоих уровень энергии уже был не так высок. Начало третьего сета было ключевым, надо было продержаться, а потом случилось непредвиденное. Вряд ли кто-то ожидал, что у него пойдут судороги, и с этого момента начался совсем другой матч.

Я старался оставаться в моменте, заставлять его играть. Он уже не мог двигаться так же хорошо, как в первых двух сетах. Зрителям не очень приятно смотреть такой матч. Пошла совершенно другая игра, чем в первых двух сетах, но что есть, то есть.

— У вас огромный опыт на этом уровне, вы чувствуете борьбу, чувствуете, как будет играть соперник. Поняли, что с Карлосом что-то не то, в конце второго сета?
— Если честно, ничего такого не ожидал. Обычно смотришь за сетку, знаешь, что происходит. Я сам немного сдал в конце второго сета, плохо провёл гейм, когда счёт стал 5:6. У меня были шансы на брейк-пойнте. Он очень хорошо провёл гейм, забрал под ноль мою подачу, выиграл сет.

После этого я захотел переодеться, взять небольшой туалетный перерыв, а потом вернуться и начать заново. Так и получилось, но в первых двух геймах он вёл борьбу. Потом, в последних двух розыгрышах второго гейма я увидел, что у него ногу свело судорогой. До этого ничего не замечал, потому что он хорошо отбивал мячи, здорово двигался.

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