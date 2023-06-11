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«23 — число, о котором было невозможно подумать, но ты его покорил!» Надаль — Джоковичу

«23 — число, о котором было невозможно подумать, но ты его покорил!» Надаль — Джоковичу
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль тепло поздравил сербского спортсмена Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». Сегодня, 11 июня, серб третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции и завоевал рекордный 23-й трофей турниров «Большого шлема»: Джокович установил абсолютный рекорд, обойдя как раз Надаля, 22 раза побеждавшего на «Шлемах».

«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением! 23 — это число, о котором всего несколько лет назад было невозможно подумать, но ты его покорил! Насладись этим моментом с семьёй и командой!» — написал Рафаэль Надаль в своём «твиттере».

Надаль является 14-кратным победителем «Ролан Гаррос». В этом году испанский теннисист пропустил турнир, не успев восстановиться после травмы.

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