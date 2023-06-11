Джокович падал с ног, целовал жену и поднимал кубок, за ним следили Мбаппе и Златан. Фото

11 июня в Париже на корте Филиппа Шатрье в финальном матче турнира «Ролан Гаррос» сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в трёх сетах: 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста: Джокович стал самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов», обойдя испанца Рафаэля Надаля. Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос». Отдельно стоит отметить, что Джокович стал самым возрастным победителем в истории Открытого чемпионата Франции.

Лучшие кадры победы Новака Джоковича — в нашей фотоподборке.