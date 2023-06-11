Хуан-Мартин дель Потро поздравил Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поздравил 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Что за чемпион! Вперёд, Ноле!», — написал дель Потро в своих социальных сетях.

Напомним, в завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос» Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Титул Открытого чемпионата Франции стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса.

34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале прошлого года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.