Хуан-Мартин дель Потро поздравил Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поздравил 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Что за чемпион! Вперёд, Ноле!», — написал дель Потро в своих социальных сетях.
Напомним, в завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос» Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Титул Открытого чемпионата Франции стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса.
34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале прошлого года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.
- 11 июня 2023
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