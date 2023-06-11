Рууд: при счёте 4:4, 5:5, 6:6 Джокович становится стеной

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался по поводу серба Новака Джоковича.

«Из прошлых наших встреч я знаю, что неважно, с каким счётом он проигрывает — он всегда будет биться и стараться вернуться в игру. А при счёте 4:4, 5:5, 6:6 он становится стеной, и ты понимаешь, что надо играть очень хорошо, чтобы взять у него очки. Он знает, когда прибавить, надо отдать ему должное. Я не визуализировал себе тай-брейк в первом сете, может, стоило. Может, в следующий раз так и сделаю.

Но это уже пятый раз, когда он выигрывает в равном сете. Буду стараться изо всех сил, чтобы, возможно, однажды его обыграть. Хотя на корте он сказал «нет» (улыбается). Он – одна из величайших легенд нашего спорта. Надеюсь, однажды я смогу его обыграть. Но на «Большом шлеме» это будет очень тяжело, это точно», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.