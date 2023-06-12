Милош Раонич провёл первый почти за 2 года матч и выиграл его в двух сетах

Финалист Уимблдона-2016, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич одержал первую с июля 2021 года победу в ATP-туре, то есть спустя 686 дней.

Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге соревнований Раонич, выступающий по защищённому рейтингу, со счётом 6:3, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича (5).

Поединок теннисистов продлился 1 час и 25 минут. 32-летний Раонич 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Кецмановича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующим соперником Раонича станет победитель матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, Q).