Гаске стал первым соперником Циципаса на турнире Штутгарте

Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). На старте соревнований Гаске нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Гаске шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Юбэнкс выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.
Год назад соперники встречались на грунтовом челленджере, тогда сильнее был Юбэнкс.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Гаске сыграет с первым сеяным – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, для которого этот матч станет стартовым на соревнованиях.
- 12 июня 2023
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