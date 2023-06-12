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Гаске стал первым соперником Циципаса на турнире Штутгарте

Гаске стал первым соперником Циципаса на турнире Штутгарте
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Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). На старте соревнований Гаске нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Гаске шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Юбэнкс выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Год назад соперники встречались на грунтовом челленджере, тогда сильнее был Юбэнкс.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Гаске сыграет с первым сеяным – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, для которого этот матч станет стартовым на соревнованиях.

Штутгарт. 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 16:20 МСК
Ришар Гаске
55
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Кристофер Юбэнкс
75
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
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