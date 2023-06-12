Гаске стал первым соперником Циципаса на турнире Штутгарте

Французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). На старте соревнований Гаске нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Гаске шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Юбэнкс выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Год назад соперники встречались на грунтовом челленджере, тогда сильнее был Юбэнкс.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Гаске сыграет с первым сеяным – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, для которого этот матч станет стартовым на соревнованиях.