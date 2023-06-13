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Александрова обыграла Родину в российском противостоянии на турнире в Хертогенбосхе

Александрова обыграла Родину в российском противостоянии на турнире в Хертогенбосхе
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче соотечественницу Евгению Родину (327-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой Александровой в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Александрова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Родиной ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В матче второго круга на турнире в Нидерландах посеянная четвёртой Екатерина Александрова встретится с победительницей противостояния Лесли Керкхове (Нидерланды, WC) — Кимберли Биррелл (Австралия).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Евгения Родина
327
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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